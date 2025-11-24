В то же время он снял свою кандидатуру. Певец впервые объяснил, почему принял такое решение. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу MELOVIN в Threads.
19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру,
– написал певец.
Он решил "дать дорогу молодым" и добавил, что будет болеть за Khayat, который будет участвовать в Нацотборе-2026.
MELOVIN снял свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads
Заметим, что в лонглист также вошли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук и фольклорная группа "ЩукаРиба". Список был опубликован Общественным телевидением.
Сколько раз MELOVIN участвовал в Нацотборе на Евровидение?
- Впервые свои силы в конкурсе он попробовал в 2017 году с песней Wonder, заняв 3 место в финале Национального отбора.
- В следующем году певец победил с треком Under The Ladder и поехал в Португалию представлять Украину. В финале Евровидения-2018 певец занял 17 место.
- В третий раз Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) принял участие в Нацотборе-2024. С песней DREAMER он занял третье место, а от Украины на Евровидение тогда поехали Jerry Heil и alyona alyona.
- В 2025 году MELOVIN был избран одним из членов жюри Евровидения от Украины.