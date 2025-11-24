В то же время он снял свою кандидатуру. Певец впервые объяснил, почему принял такое решение. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу MELOVIN в Threads.

19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру,

– написал певец.

Он решил "дать дорогу молодым" и добавил, что будет болеть за Khayat, который будет участвовать в Нацотборе-2026.

MELOVIN снял свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Заметим, что в лонглист также вошли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук и фольклорная группа "ЩукаРиба". Список был опубликован Общественным телевидением.

Сколько раз MELOVIN участвовал в Нацотборе на Евровидение?