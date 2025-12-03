Повний список учасників фіналу опублікують до 15 січня 2026 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Мовлення.
До слова Це організаційне фіаско, – продюсер Полякової зробив різку заяву про Нацвідбір
Учасники лонглиста все ще мають змогу потрапити до фіналу Національнго відбору. У січні в мобільному застосунку Дія проведуть рейтингове онлайн-голосування. За результатами визначать останнього, десятого учасника фіналу.
Список фіналістів Національного відбору-2026 наразі має такий вигляд:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- "ЩукаРиба"
Джамала зізналась, що формування шортлиста було для неї надскладним вибором. Вона вважає, що Нацвідбір-2026 буде максимально вокальним, пісенним та конкурентним. Для неї незвично вперше бути в ролі музичної продюсерки.
Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер'якості,
– поділилась Джамала.
Співачка закликала єврофанів не нехтувати голосуванням, адже воно стане вирішальним для шістьох артистів.
Раніше Джамала на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що в ролі музичної продюсерки прослухала 451 заявку. Вона обирала тих артистів, які можуть не просто виступити на Нацвідборі, але й підкорити Євробачення.
Що відомо про Євробачення-2026
- Пісенний конкурс у 2026 році стане ювілейним та відбудеться в Австрії. Там вже обрали, що Євробачення пройде у Відні на найбільшій арені Wiener Stadthalle.
- Дати півфіналів – 12 та 14 травня, а грандіозний фінал відгримить 16 травня.
- Також на Євробаченні змінили деякі правила. У півфіналах знову враховуватимуть думку журі, кількість суддів зростає від 5 до 7. Артистам заборонили брати участь у рекламних кампаніях та промоакціях, що можуть вплинути на результат.