Співачка не лише була серед експертів, але й виступила разом з гуртом TVORCHI. 24 Канал детальніше розповість, чому вся мережа взялась обговорювати Злату Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у 2013 році представила Україну на Євробаченні та посіла третє місце з піснею Gravity. Співачка вже багато років на сцені, але часто вважається недооціненою артисткою в Україні.

Цього року Злата вперше стала суддею Національного відбору на Євробачення. Вона була серед експертів та оцінювала вокал фіналістів. Її коментарі в етері були доречними та справедливими щодо всіх учасників.

Дуже складно було зробити вибір. Єдиний критерій, окрім вокального, – я обирала серцем,

– так прокоментувала Злата своє суддівство.

Окрім того, співачка вийшла на сцену разом з представниками України на Євробаченні-2023, гуртом TVORCHI. Артисти виконали свої треки One day & Bonfire. Цей виступ зібрав безліч позитивних коментарів.

Українці роблять компліменти не тільки образу Злати Огнєвіч та її зовнішньому вигляду, але й вокалу. Зокрема, чимало фанів зробили висновок, що проблеми зі звучанням фіналістів Нацвідбору могли бути пов'язані не з технічними труднощами, а з уміннями.

До того ж чимало користувачів пропонують знову "відправити" Злату Огнєвіч на Євробачення.

"Хочу в 40 виглядати так само шикарно, як Злата Огнєвіч";

"На мою скромну думку, Злата одна з найбільш недооцінених наших співачок";

"Поки всі обговорюють учасників Нацвідбору, я хочу висловити свій захват від виступу Злати Огнєвіч. Вийшла та показала всім, як треба";

"Коли Злата виступила, я захотіла, щоб від нас на Євробачення повторно поїхала саме вона та TVORCHI";

"Я хочу бачити її в журі щороку";

"Де голосувати за Злату Огнєвіч? Ну ікона, захоплюємося";

Де зараз Злата Огнєвіч?

Співачка також іронічно відреагувала на коментарі тих користувачів, які поділилися, що давно не бачили Злату Огнєвіч в інфопросторі. Тому зірка нагадала, чим займалась останні 2,5 роки.

Випустила 3 студійні альбоми. Паралельно з ними сингли, кліпи та фіти, які набрали мільйони переглядів і прослуховувань, створила саундтреки до українських фільмів,

– перелічила артистка.

Та насправді на цьому список не зупинився. Адже також Злата озвучила Ґлінду в мюзиклі "Wicked: Чародійка", виступала з турами Україною, продюсувала кліпи.

Зараз Злата Огнєвіч готує до випуску нові сингли та англомовний альбом, грає у виставі "Основний інстинкт", співпрацює з українськими та світовими брендами. Найближчим часом артистка випустить на цифрових майданчиках reborn пісні One Day. Дата релізу – 27 лютого.