Певица не только была среди экспертов, но и выступила вместе с группой TVORCHI. 24 Канал подробнее расскажет, почему вся сеть взялась обсуждать Злату Огневич.

Злата Огневич в 2013 году представила Украину на Евровидении и заняла третье место с песней Gravity. Певица уже много лет на сцене, но часто считается недооцененной артисткой в Украине.

В этом году Злата впервые стала судьей Национального отбора на Евровидение. Она была среди экспертов и оценивала вокал финалистов. Ее комментарии в эфире были уместными и справедливыми по отношению ко всем участникам.

Очень сложно было сделать выбор. Единственный критерий, кроме вокального, – я выбирала сердцем,

– так прокомментировала Злата свое судейство.

Кроме того, певица вышла на сцену вместе с представителями Украины на Евровидении-2023, группой TVORCHI. Артисты исполнили свои треки One day & Bonfire. Это выступление собрало множество положительных комментариев.

Украинцы делают комплименты не только образу Златы Огневич и ее внешнему виду, но и вокалу. В частности, немало фанов сделали вывод, что проблемы со звучанием финалистов Нацотбора могли быть связаны не с техническими трудностями, а с умениями.

К тому же немало пользователей предлагают снова "отправить" Злату Огневич на Евровидение.

"Хочу в 40 выглядеть так же шикарно, как Злата Огневич";

"По моему скромному мнению, Злата одна из самых недооцененных наших певиц";

"Пока все обсуждают участников Нацотбора, я хочу выразить свой восторг от выступления Златы Огневич. Вышла и показала всем, как надо";

"Когда Злата выступила, я захотела, чтобы от нас на Евровидение повторно поехала именно она и TVORCHI";

"Я хочу видеть ее в жюри каждый год";

"Где голосовать за Злату Огневич? Ну икона, восхищаемся";

Где сейчас Злата Огневич?

Певица также иронично отреагировала на комментарии тех пользователей, которые поделились, что давно не видели Злату Огневич в инфопространстве. Поэтому звезда напомнила, чем занималась последние 2,5 года.

Выпустила 3 студийных альбома. Параллельно с ними синглы, клипы и фиты, которые набрали миллионы просмотров и прослушиваний, создала саундтреки к украинским фильмам,

– перечислила артистка.

Но на самом деле на этом список не остановился. Ведь также Злата озвучила Глинду в мюзикле "Wicked: Чародейка", выступала с турами по Украине, продюсировала клипы.

Сейчас Злата Огневич готовит к выпуску новые синглы и англоязычный альбом, играет в спектакле "Основной инстинкт", сотрудничает с украинскими и мировыми брендами. В ближайшее время артистка выпустит на цифровых площадках reborn песни One Day. Дата релиза – 27 февраля.