Финалист Нацотбора-2026, занявший второе место по результатам голосования судей и зрителей, отреагировал на проблемы в постановках номеров других участников. Он прокомментировал упреки коллег в "Завтраке с 1+1".

К слову Она моя добрая фея, – LELÉKA посвятила триумф на Нацотборе Лесе Украинке

LAUD заявил, что во время подготовки к финальному выступлению в его постановках также были трудности с определенными деталями. Певец связывает это с человеческим фактором.

У меня в номере не все на репетициях не до конца отрабатывалось. Например, могла не сработать пиротехника или еще что-то. Эти моменты – это нормально, учитывая наши реалии и все, что происходит, и эту зиму,

– считает артист.

LAUD также поздравил победительницу Национального отбора с результатом и пожелал ей достойно представить Украину на международной сцене. И поблагодарил всю свою команду, которой гордится.

"Я вижу это по реакциям и комментариям людей. Все, что мы сделали, было так, как нужно. Если я и буду участвовать в следующем году, для меня важная задача – переплюнуть самого себя", – говорит LAUD.

Кто жаловался на проблемы в съемках номеров?