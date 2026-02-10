Финалист Нацотбора-2026, занявший второе место по результатам голосования судей и зрителей, отреагировал на проблемы в постановках номеров других участников. Он прокомментировал упреки коллег в "Завтраке с 1+1".
LAUD заявил, что во время подготовки к финальному выступлению в его постановках также были трудности с определенными деталями. Певец связывает это с человеческим фактором.
У меня в номере не все на репетициях не до конца отрабатывалось. Например, могла не сработать пиротехника или еще что-то. Эти моменты – это нормально, учитывая наши реалии и все, что происходит, и эту зиму,
– считает артист.
LAUD также поздравил победительницу Национального отбора с результатом и пожелал ей достойно представить Украину на международной сцене. И поблагодарил всю свою команду, которой гордится.
"Я вижу это по реакциям и комментариям людей. Все, что мы сделали, было так, как нужно. Если я и буду участвовать в следующем году, для меня важная задача – переплюнуть самого себя", – говорит LAUD.
Кто жаловался на проблемы в съемках номеров?
- Jerry Heil пожаловалась, что в эфире ее номер не был показан полностью. В частности, на экраны не попали электроприборы, которые искрились и ломались в определенные моменты постановки.
- Солистка группы "ЩукаРыба" Юлиана в комментариях в тредсе также сообщила, что их номер также был показан не так, как планировалось. На последней репетиции они примерно достигли такого результата, как хотели, однако на финале выступление сняли вообще не так.
- Valeriya Force также жаловалась на съемку номера. В частности, определенный момент попал на экраны с другого ракурса.