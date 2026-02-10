Речь идет о Лесе Украинке. Об этом Виктория Лелека рассказала в эфире проекта "Уикенд новой музыки" на "Радио Проминь".

LELÉKA призналась, что эта тема является для нее очень личной. Поэтому певица долго не решалась сказать, что посвятила победу Лесе Украинке. Виктория поделилась, что чувствует привязанность к личности поэтессы и чувствует с ней связь.

У меня с ней связано много разных историй. Например, первая моя победа – давно я получила гран-при на конкурсе Леси Украинки. Она для меня будто моя добрая фея, я бы очень хотела быть с ней знакомой,

– сказала победительница Нацотбора.

Певица добавилась, что обращалась к своей покойной наставнице перед выходом на сцену. Она просила у Леси Украинки разрешение для песен, чтобы они смогли улететь в мир. LELÉKA отметила, что поэтесса сама часто называла свои стихи с песнями.

"Хочу иметь такое мужество, такую силу, такой свет, которое имела Леся Украинка. Она меня очень вдохновляет, и я пела эту песню для нее. И я решаюсь сказать только сейчас, уже после того, как это произошло. Это очень интимная вещь, которой я сейчас делюсь с вами всеми", – поделилась Виктория.

Отметим, номер LELÉKA, особенно его съемка, не понравилась многим пользователям и еврофанам. Оператор в инстаграме прокомментировал, что такой был замысел и режиссерское видение команды.

