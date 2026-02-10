Мова йде про Лесю Українку. Про це Вікторія Лелека розповіла в етері проєкту "Вікенд нової музики" на "Радіо Промінь".
LELÉKA зізналась, що ця тема є для неї дуже особистою. Через це співачка довго не наважувалась сказати, що присвятила перемогу Лесі Українці. Вікторія поділилась, що відчуває прив'язаність до особистості поетеси й відчуває з нею зв'язок.
У мене з нею пов'язано багато різних історій. Наприклад, перша моя перемога – давно я отримала гран-прі на конкурсі Лесі Українки. Вона для мене ніби моя добра фея, я б дуже хотіла бути з нею знайомою,
– сказала переможниця Нацвідбору.
Співачка додалась, що зверталась до своєї покійної наставниці перед виходом на сцену. Вона просила в Лесі Українки дозвіл для пісень, щоб вони змогли полетіти у світ. LELÉKA зазначила, що поетеса сама часто називала свої вірші з піснями.
"Хочу мати таку мужність, таку силу, таке світло, яке мала Леся Українка. Вона мене дуже надихає, і я співала цю пісню для неї. І я наважуюся сказати тільки зараз, вже після того, як це відбулось. Це дуже інтимна річ, якою я зараз ділюся з вами всіма", – поділилась Вікторія.
Зазначимо, номер LELÉKA, особливо його зйомка, не сподобалась багатьом користувачам та єврофанам. Оператор в інстаграмі прокоментував, що такою був задум та режисерське бачення команди.
LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026
- 7 лютого, у суботу, відбувся фінал Національного відбору, у якому взяло участь 10 учасників. Вони наживо виконали свої композиції у різних темах і жанрах та представили номери.
- Переможницею конкурсу стала LELÉKA з піснею Ridnym – вона поїде на Євробачення у Відень. Композиція розповідає про стан змін, прийняття страху та рух уперед. У треку поєдналися фольк, джаз, артпоп, бандура та інші елементи.
- Вікторія Лелека – українська співачка, композиторка. Народилась у місті Шахтарське, навчалась у Києві. 10 років тому переїхала до Німеччини, де продовжила здобувати освіту та розвивати музичну кар'єру.