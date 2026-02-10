Фіналіст Нацвідбору-2026, який посів друге місце за результати голосування суддів і глядачів, відреагував на проблеми у постановках номерів інших учасників. Він прокоментував закиди колег у "Сніданку з 1+1".

До слова Вона моя добра фея, – LELÉKA присвятила тріумф на Нацвідборі Лесі Українці

LAUD заявив, що під час підготовки до фінального виступу у його постановках також були труднощі з певними деталями. Співак пов'язує це з людським фактором.

У мене в номері не все на репетиціях не до кінця відпрацьовувалося. Наприклад, могла не спрацювати піротехніка чи ще щось. Ці моменти – це нормально, враховуючи наші реалії й все, що відбувається, і цю зиму,

– вважає артист.

LAUD також привітав переможницю Національного відбору з результатом і побажав їй гідно представити Україну на міжнародній сцені. Та подякував усій своїй команді, якою пишається.

"Я бачу це по реакціях і коментарях людей. Все, що ми зробили, було так, як потрібно. Якщо я й буду брати участь наступного року, для мене важлива задача – переплюнути самого себе", – каже LAUD.

Хто скаржився на проблеми у зйомках номерів?