Фіналіст Нацвідбору-2026, який посів друге місце за результати голосування суддів і глядачів, відреагував на проблеми у постановках номерів інших учасників. Він прокоментував закиди колег у "Сніданку з 1+1".
LAUD заявив, що під час підготовки до фінального виступу у його постановках також були труднощі з певними деталями. Співак пов'язує це з людським фактором.
У мене в номері не все на репетиціях не до кінця відпрацьовувалося. Наприклад, могла не спрацювати піротехніка чи ще щось. Ці моменти – це нормально, враховуючи наші реалії й все, що відбувається, і цю зиму,
– вважає артист.
LAUD також привітав переможницю Національного відбору з результатом і побажав їй гідно представити Україну на міжнародній сцені. Та подякував усій своїй команді, якою пишається.
"Я бачу це по реакціях і коментарях людей. Все, що ми зробили, було так, як потрібно. Якщо я й буду брати участь наступного року, для мене важлива задача – переплюнути самого себе", – каже LAUD.
Хто скаржився на проблеми у зйомках номерів?
- Jerry Heil поскаржилась, що в етері її номер не був показаний повноцінно. Зокрема, на екрани не потрапили електроприлади, які іскрились і ламались у певні моменти постановки.
- Солістка гурту "ЩукаРиба" Юліана у коментарях у тредсі також повідомила, що їхній номер також був показаний не так, як планувався. На останній репетиції вони приблизно досягли такого результату, як хотіли, однак на фіналі виступ зняли взагалі не так.
- Valeriya Force також скаржилась на зйомку номера. Зокрема, певний момент потрапив на екрани з іншого ракурсу.