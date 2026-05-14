Нещодавно тіла ще двох людей деблокували з-під завалів. Детальніше про наслідки цинічного удару по столиці розповів ведучий 24 Каналу Андрій Штангрет, який зараз перебуває на місці події.

Що відомо про наслідки атаки?

Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки знову зросла – 7 людей загинуло від ворожого удару. На жаль, ще більш як 20 людей можуть бути під завалами будинку.

Тож робота біля зруйнованого будинку не припиняється. Оскільки багатоповерхівка від удару просто "склалась", для рятувальників залишається ще чимало роботи. Ускладнюють процес порятунку важкі завалені конструкції будинку, які необхідно обережно діставати спецтехнікою.

ДСНС залучила великі сили, щоб рятувати життя людей. Робота триває постійно. Рятувальники змінюють один одного, вони обідають тут на місці, працюючи з самої ночі,

– розповів Андрій Штангрет з місця подій.

Будинок завалився з першого по останній поверх і велика проблема полягала в евакуації людей. Через удар знесло і сходовий майданчик, тож мешканці фактично не могли спуститися самостійно – їх евакуйовували рятувальники. Наразі загальна кількість постраждалих – більш ніж 40 людей.

На місці трагедії рятувальники розгорнули велику кількість наметів. Там надають і психологічну допомогу, і опрацьовують звернення мешканців, які залишились без житла.

Біля завалів чергують люди, зокрема й ті, що чекають на звістку про своїх рідних, які можуть бути під завалами.

Розбір завалів триває, проте рятувальники наразі не дають прогнозів, коли роботи завершаться. Однак у пошкоджені будинки вже почали поступово впускати людей, аби вони могли забрати найнеобхідніше.

Обстріл Києва: головне

У ніч на 14 травня, після затяжної денної атаки, росіяни знову вдарили по Україні. Вночі під ударом ворога опинився Київ. Найбільше від атаки постраждав Дарницький район, де завалився дев'ятиповерховий будинок. Наслідки обстрілу також фіксували у Солом'янському, Голосіївському, Оболонському та Дніпровському районах.

Загалом відомо, що внаслідок російської атаки пошкодження зафіксували у 20 локаціях. Мовиться про житлові будинки, школу, ветклініку та інші цивільні об'єкти у столиці.

У Повітряних Силах згодом повідомили, що атака в ніч на 14 травня стала однією з найпотужніших за весь час великої війни. На жаль, неможливо було збити усі повітряні цілі, що запустила Росія.