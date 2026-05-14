Недавно тела еще двух людей деблокировали из-под завалов. Подробнее о последствиях циничного удара по столице рассказал ведущий 24 Канала Андрей Штангрет, который сейчас находится на месте происшествия.

Что известно о последствиях атаки?

Количество погибших в Киеве в результате российской атаки снова возросло – 7 человек погибло от вражеского удара. К сожалению, еще более 20 человек могут быть под завалами дома.

Поэтому работа возле разрушенного дома не прекращается. Поскольку многоэтажка от удара просто "сложилась", для спасателей остается еще немало работы. Усложняют процесс спасения тяжелые заваленные конструкции дома, которые необходимо осторожно доставать спецтехникой.

ГСЧС привлекла большие силы, чтобы спасать жизни людей. Работа продолжается постоянно. Спасатели сменяют друг друга, они обедают здесь на месте, работая с самой ночи,

– рассказал Андрей Штангрет с места событий.

Дом рухнул с первого по последний этаж и большая проблема заключалась в эвакуации людей. Из-за удара снесло и лестничную площадку, поэтому жители фактически не могли спуститься самостоятельно – их эвакуировали спасатели. Сейчас общее количество пострадавших – более 40 человек.

На месте трагедии спасатели развернули большое количество палаток. Там оказывают и психологическую помощь, и прорабатывают обращения жителей, которые остались без жилья.

У завалов дежурят люди, в том числе и те, что ждут известия о своих родных, которые могут быть под завалами.

Разбор завалов продолжается, однако спасатели пока не дают прогнозов, когда работы завершатся. Однако в поврежденные дома уже начали постепенно впускать людей, чтобы они могли забрать самое необходимое.

Обстрел Киева: главное

В ночь на 14 мая, после затяжной дневной атаки, россияне снова ударили по Украине. Ночью под ударом врага оказался Киев. Больше всего от атаки пострадал Дарницкий район, где рухнул девятиэтажный дом. Последствия обстрела также фиксировали в Соломенском, Голосеевском, Оболонском и Днепровском районах.

В общем известно, что в результате российской атаки повреждения зафиксировали в 20 локациях. Речь идет о жилых домах, школе, ветклинике и других гражданских объектах в столице.

В Воздушных Силах впоследствии сообщили, что атака в ночь на 14 мая стала одной из самых мощных за все время большой войны. К сожалению, невозможно было сбить все воздушные цели, что запустила Россия.