У місті зафіксовані загиблі, десятки постраждалих і серйозні руйнування житлової та міської інфраструктури. Відео пошкоджень та диму публікують місцеві телеграм-канали.

Чому столиця – у диму?

Київ зранку затягнуло густим чорним димом після масштабних пожеж, спричинених російською атакою. У районі станції метро "Почайна" мешканці спостерігали щільну димову завісу, через яку майже не було видно неба.

Станція метро опинилася у густому димі: дивіться віде

Причиною задимлення стали численні влучання та падіння уламків після нічної та ранкової комбінованої атаки, під час якої Росія застосувала ракети та ударні дрони. За останніми даними, внаслідок обстрілу в Києві загинули щонайменше 4 людини, серед них є дитина. Ще близько 48 мешканців отримали поранення, частину з них госпіталізовано.

Дим у столиці: дивіться відео

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де під завалами житлових будинків виявили загиблих, а також пошкоджено фасади житлових будинків, готелів і прилеглої інфраструктури. В одному з випадків зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого врятували людей, серед них дитину.

В Оболонському районі загорілися автомобілі та пошкоджено складські й комерційні об’єкти, там також є загиблі та постраждалі серед цивільних, медиків і правоохоронців. У Деснянському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку, а в Шевченківському – влучання біля житлової забудови та дитячого майданчика, без постраждалих.

Зранку місто також зазнало повторної атаки – в одному з випадків дрон влучив у багатоповерхівку в Подільському районі. Через наслідки обстрілу в Києві частково змінено рух громадського транспорту. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація пожеж і розбір завалів.

Які ще міста постраждали внаслідок ворожого обстрілу?