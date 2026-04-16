У місті зафіксовані загиблі, десятки постраждалих і серйозні руйнування житлової та міської інфраструктури. Відео пошкоджень та диму публікують місцеві телеграм-канали.
Чому столиця – у диму?
Київ зранку затягнуло густим чорним димом після масштабних пожеж, спричинених російською атакою. У районі станції метро "Почайна" мешканці спостерігали щільну димову завісу, через яку майже не було видно неба.
Причиною задимлення стали численні влучання та падіння уламків після нічної та ранкової комбінованої атаки, під час якої Росія застосувала ракети та ударні дрони. За останніми даними, внаслідок обстрілу в Києві загинули щонайменше 4 людини, серед них є дитина. Ще близько 48 мешканців отримали поранення, частину з них госпіталізовано.
Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де під завалами житлових будинків виявили загиблих, а також пошкоджено фасади житлових будинків, готелів і прилеглої інфраструктури. В одному з випадків зруйновано одноповерховий будинок, з-під завалів якого врятували людей, серед них дитину.
В Оболонському районі загорілися автомобілі та пошкоджено складські й комерційні об’єкти, там також є загиблі та постраждалі серед цивільних, медиків і правоохоронців. У Деснянському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку, а в Шевченківському – влучання біля житлової забудови та дитячого майданчика, без постраждалих.
Зранку місто також зазнало повторної атаки – в одному з випадків дрон влучив у багатоповерхівку в Подільському районі. Через наслідки обстрілу в Києві частково змінено рух громадського транспорту. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація пожеж і розбір завалів.
Які ще міста постраждали внаслідок ворожого обстрілу?
Ворог масовано атакував Одесу. Місто пережило кілька хвиль змішаних ракетно-дронових ударів. 8 людей загинуло, щонайменше 12 постраждало. У місті пошкоджено обʼєкти портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасадні стіни та скління, зазнав ушкоджень гуртожиток і прилеглі будівлі. Внаслідок обстрілів на окремих обʼєктах інфраструктури сталися пожежі.
У Харкові внаслідок вибуху зайнявся легковий автомобіль. Попередньо без постраждалих. У Немишлянському районі влучання у проїзну частину спричинило пошкодження скління вікон 5 приватних будинків та газової мережі. За медичною допомогою звернулись 2 людей. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці.
У Дніпрі через нічну ворожу атаку 2 людей загинули, 27 дістали поранень. 14 постраждалих перебувають у лікарні. 5 з них у важкому стані.
Загалом, за добу з 15 по 16 квітня Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет і безпілотників. Силами ППО, авіації, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп збито або подавлено 667 повітряних цілей, серед них 31 ракета та 636 БпЛА. Противник випустив 703 повітряні цілі, частина з яких досягла 26 локацій, ще на 25 зафіксовано падіння уламків.