Пасажирів закликають враховувати оновлені маршрути під час планування поїздок. Про це повідомляє КМДА.
Дивіться також У Києві ворожий дрон влетів у багатоповерхівку
Як змінився рух громадського транспорту у столиці?
У столиці тимчасово змінили рух окремих маршрутів громадського транспорту через наслідки нічної атаки. Йдеться про перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької.
Зокрема, зміни торкнулися тролейбусних маршрутів № 4, 5, 26 та 35. Вони курсують за скоригованою схемою: від площі Українських Героїв, станції метро "Нивки" та вулиці Кадетський Гай – до площі Валерія Марченка.
Крім того, для зменшення навантаження на громадський транспорт на маршрут № 28 випустили додаткові тролейбуси.
Зміни також стосуються автобусних маршрутів № 32 і 36ТР. Їхній рух організовано в об’їзд через вулиці Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, а також проспекти Георгія Гонгадзе та Європейського Союзу, після чого транспорт повертається на звичний маршрут.
У міській владі зазначають, що такі обмеження є вимушеними та пов’язані з ліквідацією наслідків пошкоджень. Комунальні служби продовжують роботи на місці, щоб якнайшвидше відновити повноцінний рух.
Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями та за можливості планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи тимчасові зміни.
Що відомо про обстріл Києва?
У ніч проти 16 квітня Росія здійснила балістичний обстріл Києва, внаслідок якого загинули щонайменше 5 людей, серед них 12-річна дитина. Ще десятки мешканців отримали поранення, частину з них госпіталізували.
Найбільших руйнувань зазнав Подільський район, де під завалами будинку виявили загиблих, а також пошкоджено житлові будинки та готелі. В одному з випадків рятувальники дістали з-під руїн двох людей, серед яких дитина.
Також зафіксовано влучання у багатоповерхівку, звідки евакуювали мешканців. В Оболонському районі загорілися автомобілі та пошкоджено комерційні об’єкти, там загинули ще двоє людей і є постраждалі, серед яких медики та правоохоронці.
У Деснянському районі сталася пожежа в житловому будинку, а в Шевченківському – влучання біля будинку та на дитячому майданчику, без постраждалих.