Деталі повідомив мер міста Віталій Кличко. На момент публікації новини тривога в Києві триває, будьте в укриттях!

Що відомо про приліт дрона по багатоповерхівці в Києві?

У мережі публікували відео, як російський безпілотник дуже низько пролітає над будинками. Досить швидко з'ясувалося, що він ударив по житловому будинку.

У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Віталій Кличко о 7:07.

Додамо, що моніторингові спільноти писали: після невеликого "затишшя" виявили дрон, який рухався саме в Подільському районі.

Віталій Кличко буквально за кілька хвилин до свого повідомлення про влучання заявив, що в місті працює ППО, а російська атака триває. Кореспонденти 24 Каналу також чули вибухи в Києві.

