Деталі повідомив мер міста Віталій Кличко. На момент публікації новини тривога в Києві триває, будьте в укриттях!
Що відомо про приліт дрона по багатоповерхівці в Києві?
У мережі публікували відео, як російський безпілотник дуже низько пролітає над будинками. Досить швидко з'ясувалося, що він ударив по житловому будинку.
У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку. Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Віталій Кличко о 7:07.
Додамо, що моніторингові спільноти писали: після невеликого "затишшя" виявили дрон, який рухався саме в Подільському районі.
Віталій Кличко буквально за кілька хвилин до свого повідомлення про влучання заявив, що в місті працює ППО, а російська атака триває. Кореспонденти 24 Каналу також чули вибухи в Києві.
Які наслідки атаки на Київ уночі та зранку 16 квітня?
- За даними Кличка, вночі загинули 4 людини, серед них – 12-річний хлопчик. Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).
- Втім, ДСНС пише про 5 загиблих.