Детали сообщил мэр города Виталий Кличко. Отбой тревоги в Киеве дали в 7:26.

Смотрите также Днепр, Харьков, Одесса под ударом – враг массированно атакует "Шахедами": где сейчас опасно

Что известно о прилете дрона по многоэтажке в Киеве?

В сети публиковали видео, как российский беспилотник очень низко пролетает над домами. Довольно быстро выяснилось, что он ударил по жилому дому.

В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-этажку. Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место,

– написал Виталий Кличко в 7:07.

Добавим, что мониторинговые сообщества писали: после небольшого "затишья" обнаружили дрон, который двигался именно в Подольском районе.

Виталий Кличко буквально за несколько минут до своего сообщения о попадании заявил, что в городе работает ПВО, а российская атака продолжается. Корреспонденты 24 Канала также слышали взрывы в Киеве.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Какие последствия атаки на Киев ночью и утром 16 апреля?