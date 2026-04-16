Пассажиров призывают учитывать обновленные маршруты при планировании поездок. Об этом сообщает КГГА.

Смотрите также В Киеве вражеский дрон влетел в многоэтажку

Как изменилось движение общественного транспорта в столице?

В столице временно изменили движение отдельных маршрутов общественного транспорта из-за последствий ночной атаки. Речь идет о перекрытии участка на углу улиц Ивана Выговского и Северо-Сырецкой.

В частности, изменения коснулись троллейбусных маршрутов № 4, 5, 26 и 35. Они курсируют по скорректированной схеме: от площади Украинских Героев, станции метро "Нивки" и улицы Кадетский Гай – до площади Валерия Марченко.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на общественный транспорт на маршрут № 28 выпустили дополнительные троллейбусы.

Изменения также касаются автобусных маршрутов № 32 и 36ТР. Их движение организовано в объезд через улицы Даниила Щербаковского, Стеценко, Газопроводную, а также проспекты Георгия Гонгадзе и Европейского Союза, после чего транспорт возвращается на привычный маршрут.

В городской власти отмечают, что такие ограничения являются вынужденными и связаны с ликвидацией последствий повреждений. Коммунальные службы продолжают работы на месте, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное движение.

Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями и по возможности планировать свои маршруты заранее, учитывая временные изменения.

Что известно об обстреле Киева?