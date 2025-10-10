Чому Україні вигідно розвивати парки батарей?

На тлі посилення російських обстрілів енергетичні компанії України шукають шляхів для захисту та швидкого відновлення після уражень. Розбудова акумуляторних парків – energy storage – може стати одним із рішень для підсилення енергосистеми, розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Перші парки батарей в Україні збудувала компанія ДТЕК, розташувавши їх у Київській та Дніпропетровській областях. Їхня загальна вартість становить близько 140 мільйонів доларів, а місця розташування – засекречені з міркувань безпеки. Експерт Володимир Омельченко наголошує, що бізнес не втілював би такий масштабний проєкт, якби той був невигідним.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Приватна компанія ніколи не буде займатися збитковими проєктами. Energy Story – це не щось нове, і зараз цей ринок дуже розвивається в усьому світі. Не тільки в Європі, але й насамперед у Китаї, Сполучених Штатах Америки. Тобто це один із найбільш динамічних серед усіх бізнесів в енергетиці. Тому я думаю, що це перспективно для України.

Як парки батарей можуть підтримати енергосистему?

Системи energy storage здатні накопичувати, зберігати й віддавати електроенергію в мережу, коли постане потреба. Таким чином можна підтримати стабільне постачання електроенергії для споживачів.

За словами експерта Володимира Омельченка, мережу парків батарей варто розбудовувати далі, аби збільшити стійкість української енергосистеми, проте на цьому етапі її потужностей недостатньо для порятунку від знеструмлень.

Це не означає, що вони повністю дозволяють уникати блекауту в разі потужних атак чи обмежень електричної енергії. Вони дещо посилюють стійкість енергосистеми для того, щоби знизити ризики відключень, чи якихось дійсно серйозних аварій в енергосистемі, викликаних війною. Потрібно дуже багато будувати energy storage,

– каже експерт.

Зауважимо! Збудовані в Україні парки батарей загальною потужністю 200 мегаватів здатні підтримати постачання електроенергії впродовж двох годин для 600 тисяч домогосподарств.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України?

Після одного з найбільших російських ударів по енергетиці України 10 жовтня в областях тривають відключення світла. Енергетики ліквідують наслідки обстрілу.

Аварійні відключення застосовують у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Запорізькій областях, а також столиці. Графіки погодинних відключень продовжують діяти на Чернігівщині.

Енергетикам вдалося зменшити обсяг аварійних обмежень на Харківщині завдяки роботам з відновлення.

У Києві електроенергію повернули 423 тисячам споживачів. Водночас близько 380 тисяч абонентів залишаються без світла.



