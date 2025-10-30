Что известно об уничтожении добычи газа в Украине?

Угольные электростанции, газохранилища и подстанции систематически обстреливаются Россией этой осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Только ДТЭК зафиксировала 210 атак на свои объекты ракетами и беспилотниками с начала полномасштабной войны, 54 из которых были направлены на электростанции. В октябре ракеты попадали в течение трех отдельных дней, уничтожая части теплогенерирующего объекта. Завод, принадлежащий компании "Нафтогаз", был поражен шестью ракетами.

От 55 до 60% газовой инфраструктуры Украины уже серьезно повреждено. Коллапс энергетической системы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Следующая зима будет самой тяжелой,

– говорят источники издания в Киеве.

Из-за этого 23 октября стало известно, что Украина временно потеряла собственную добычу газа в результате российских обстрелов. Чтобы обеспечить государство энергоносителем для отопительного сезона, Правительство выделило 8,4 миллиарда гривен на импорт газа.

И теперь Украина имеет несколько вариантов, как защитить энергообъекты и обеспечить украинцев газом на отопительный сезон.

Что может спасти инфраструктуру и какой прогноз?

Объекты добычи газа пытаются защищать, 24 Канал.

Защита объектов газовой инфраструктуры по аналогии с энергетической возможна, говорит эксперт Святослав Павлюк, однако она усложнена и не способна уберечь от ударов баллистикой. Он отмечает, что компрессорные станции очень заметны из-за своих размеров и выделения тепла во время работы.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Безусловно, что-то делают. Просто тактика применения шахедов также изменилась. Если раньше они летели горизонтально, то сейчас даже вертикально падают, сверху бьют. Я видел бигбеги, мешки, на газовой инфраструктуре еще в 2023 году. То есть нельзя сказать, что ничего не делается. Но газоперерабатывающий завод, компрессорные станции – это большие сооружения, их так просто не закроешь. Поэтому они попадают под раздачу.

А какими будут удары России по энергетике зимой? Эксперт по энергетике Андрей Закревский прогнозирует, что при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня. Россияне будут брать один, два, три объекта и массированно их атаковать.

В частности, это больше касается приграничных регионов, где Путин пытается создать "санитарную буферную зону", чтобы заставить украинское население покинуть территории.

Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:

сделать трехдневные запасы воды дома;

быть готовым к 6 – 8 часовым отключениям света.

Импорт газа как один из вариантов решения проблемы