Как ЕБРР поможет "Нафтогазу"?

Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины заставили страну приостановить деятельность на нескольких крупных газовых объектах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Черкасской области: вспыхнули пожары

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате этого стране этой зимой может понадобиться рекордный импорт газа из Европы США и Азербайджана может понадобиться рекордный импорт газа из Европы, США и Азербайджана на сумму около 2 миллиардов долларов.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила, что нападения создали новую проблему для доступа к отоплению зимой, поэтому банк ищет пути активизации финансовой помощи. По ее словам, хотя общая сумма этой поддержки еще неизвестна, банк также пытается мобилизовать грантовые средства.

Доступ к газу оказался очень эффективным, и мы собираемся активизировать эту деятельность. Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы обращались к нашим акционерам с просьбой предоставить некоторые гранты, поскольку возможности компании по займам не безграничны,

– сказала Рено-Бассо.

Интересно! ЕБРР имеет кредитную линию для "Нафтогаза", которая позволяет покупать газ авансом и возвращать банку долг после того, как клиенты его оплачивают. С начала войны ЕБРР предоставил компании в целом 1,67 миллиарда евро, включая инвестиционные гранты от доноров.

Напомним, что по состоянию на 9 октября Россия уничтожила 60% добычи газа в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Газовая инфраструктура Украины была способна удовлетворить внутренний спрос, однако в этом году испытывает все более интенсивных ракетных и дроновых атак. Мощный российский обстрел, уничтоживший добычу газа 3 октября, был направлен на Харьковскую и Полтавскую области

Что известно об обстрелах газовой инфраструктуры Украины?