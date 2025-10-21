Як ЄБРР допоможе "Нафтогазу"?

Масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України змусили країну призупинити діяльність на кількох великих газових об'єктах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в результаті цього країні цієї зими може знадобитися рекордний імпорт газу з Європи, США та Азербайджану на суму близько 2 мільярдів доларів.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила, що напади створили нову проблему для доступу до опалення взимку, тому банк шукає шляхи активізації фінансової допомоги. За її словами, хоча загальна сума цієї підтримки ще невідома, банк також намагається мобілізувати грантові кошти.

Доступ до газу виявився дуже ефективним, і ми збираємося активізувати цю діяльність. Ми працюємо над цим прямо зараз. Ми зверталися до наших акціонерів з проханням надати деякі гранти, оскільки можливості компанії щодо позик не безмежні,

– сказала Рено-Бассо.

Цікаво! ЄБРР має кредитну лінію для "Нафтогазу", яка дозволяє купувати газ авансом і повертати банку борг після того, як клієнти його оплачують. З початку війни ЄБРР надав компанії загалом 1,67 мільярда євро, включаючи інвестиційні гранти від донорів.

Нагадаємо, що станом на 9 жовтня Росія знищила 60% видобутку газу в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Газова інфраструктура України була здатна задовольнити внутрішній попит, проте цього року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних та дронових атак. Потужний російський обстріл, що знищив видобуток газу 3 жовтня, був спрямований на Харківську та Полтавську області

Що відомо про обстріли газової інфраструктури України?