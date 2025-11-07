Где сейчас движутся вражеские БпЛА, следите на 24 Канале.
Смотрите также Обстрел разрушил отделение "Новой почты": уничтожены посылки на 10 миллионов гривен
Где сейчас есть опасность вражеских дронов?
В каких областях сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины! Черниговская и Полтавская областях – ракетная опасность!18:11, 7 ноября18:10, 7 ноября18:00, 7 ноября
Где сейчас вражеские дроны
БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!
Черниговская и Полтавская областях – ракетная опасность!