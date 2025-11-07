Где сейчас движутся вражеские БпЛА, следите на 24 Канале.

18:11, 7 ноября

БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!

18:10, 7 ноября

Черниговская и Полтавская областях – ракетная опасность!

18:00, 7 ноября

Где сейчас вражеские дроны

  • Група БПЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • Група БПЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей курсом на Тернуваті.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Пагорби.