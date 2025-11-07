Де зараз рухаються ворожі БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.
Дивіться також Обстріл зруйнував відділення "Нової пошти": знищені посилки на 10 мільйонів гривень
Де наразі є небезпека ворожих дронів?
У яких областях зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА з півдня на північ Запорізької області. БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини! Чернігівська та Полтавська областях – ракетна небезпека!
Де зараз ворожі дрони
БпЛА з півдня на північ Запорізької області.
БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини!
Чернігівська та Полтавська областях – ракетна небезпека!