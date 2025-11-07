Де зараз рухаються ворожі БпЛА, слідкуйте на 24 Каналі.

18:17, 7 листопада

БпЛА з півдня на північ Запорізької області.

18:11, 7 листопада

БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини!

18:10, 7 листопада

Чернігівська та Полтавська областях – ракетна небезпека!

18:00, 7 листопада

Де зараз ворожі дрони

  • Група БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • Група БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей курсом на Тернувате.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Холми.