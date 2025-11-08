Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Кременчуці?

О пів на 7 годину ранку в Повітряних силах повідомляли жителів Кременчука про небезпеку. Так, вони інформували про загрозу удару ракетами.

Група ракет на Полтавщині курс на Кременчук,

– повідомили там.

Буквально через хвилину у Кременчуці було чутно вибухи. Вже через кілька хвилин в ПС знову звернулися до жителів регіону з проханням перебувати в укриттях.

"Кременчук терміново в укриття", – написали в ПС о 6:39.

Після цього кореспондент "Фокусу" повідомляв про повторні вибухи в регіоні.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?