Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Кременчуці?
О пів на 7 годину ранку в Повітряних силах повідомляли жителів Кременчука про небезпеку. Так, вони інформували про загрозу удару ракетами.
Група ракет на Полтавщині курс на Кременчук,
– повідомили там.
Буквально через хвилину у Кременчуці було чутно вибухи. Вже через кілька хвилин в ПС знову звернулися до жителів регіону з проханням перебувати в укриттях.
"Кременчук терміново в укриття", – написали в ПС о 6:39.
Після цього кореспондент "Фокусу" повідомляв про повторні вибухи в регіоні.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
Близько 23:55 7 листопада у Харкові чули серію вибухів. Після півночі 8 листопада атака російської армії продовжилася. Ближче до 2 ночі Харківщина була атакована "Шахедами" та балістикою.
Суми цієї ночі також опинилися під атакою. Повітряні Сили попереджали про рух груп дронів на регіон двічі після опівночі – о 01:57 та о 02:24. Небезпека в області тривала, коли о 02:23 жителі Сум почули вибухи.
Ворог також бив вночі і по Дніпру. Удар ворожого "Шахеда" уночі у Дніпрі по багатоповерхівці повністю знищив кілька квартир. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 10 людей, серед них 2 дітей.