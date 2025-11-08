Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Суми?

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 18:03. Регіон з вечора 7 листопада перебуває під прицілом російської армії.

Повітряні Сили попереджали про рух груп дронів на Сумщину двічі після опівночі – о 01:57 та о 02:24. Небезпека в області тривала, коли о 02:23 жителі Сум почули вибухи.

На Сумщину рухалося дуже багато дронів, їх фіксували над різними населеними пунктами. Однак влада поки що не коментувала атаку. Офіційно про можливі наслідки атаки розкажуть згодом.

Станом на 02:39 в регіоні все ще триває тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, бережіть себе.

Де ще атакував ворог цієї ночі?