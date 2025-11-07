Про це пише 24 Канал з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.
До теми Росія знову атакує Україну "Шахедами": де зараз рухаються ворожі дрони
Де стався приліт дронів в Одеській області?
По Одеській області росіяни застосували ударні безпілотники. Ворожа атака сталася по об'єкту критичної інфраструктури.
Протиповітряна оборона відпрацювала по цілях, але декілька БпЛА пошкодили енергооб'єкт на півдні області.
Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила,
– повідомили в ОВА.
Нагадаємо, повітрярна тривога в Одеській області в п'ятницю, 7 листопада, почалася о 20:03. Росія запустила дрони з Чорного моря. Безпілотники рухалися на низку міст і сіл Одещини.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про нещодавні обстріли України?
Одещина була під ворожою атакою й минулої ночі. Сили ППО збивали повітряні цілі, але влучання були зафіксовані по об'єктах енергетики. Ушкоджень зазнали складські приміщення та адмінбудівля.
Близько 21:00 російська армія вдарила КАБами по Пісочинській громаді Харківського району. Автозаправна станція й кілька автомобілів зазнали пошкоджень. Також травмовано п'ять людей, один з них – поліціянт.
Увечері дрони атакували Дніпропетровщину, зокрема місто Павлоград. Жителі чули гучні вибухи.
У ніч проти 7 листопада росіяни завдали удару по Чугуєву. Там вороже озброєння знищило 523 посилки на суму майже 10 мільйонів гривень.