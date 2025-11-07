Поліція надає постраждалим допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.
Що відомо про удар по АЗС на Харківщині?
Російські війська близько 21:00 7 листопада атакували КАБами АЗС Пісочинської громади Харківського району. Пошкоджено АЗС та кілька автомобілів.
Унаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції. Їх усіх госпіталізували. Вони мають травми різного ступеня тяжкості. Окрім поліцейського, це дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року.
На місці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.
Наслідки удару по АЗС на Харківщині
Ворожі дрони атакували відділення "Нової пошти" у Чугуєві
Ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві.
Працівники та клієнти не постраждали, проте у відділенні перебували 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі вони знищені.
"Нова пошта" повідомила, що компанія компенсує втрату відправлень клієнтам. Поруч встановлять тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.