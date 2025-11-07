Полиция оказывает пострадавшим помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Что известно об ударе по АЗС на Харьковщине?

Российские войска около 21:00 7 ноября атаковали КАБами АЗС Песочинской громады Харьковского района. Повреждены АЗС и несколько автомобилей.

В результате удара травмированы 5 человек, в частности работника полиции. Их всех госпитализировали. Они имеют травмы различной степени тяжести. Кроме полицейского, это две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин – 35 и 31 года.

На месте работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики. Полицейские документируют последствия военного преступления, помогают пострадавшим и обеспечивают общественную безопасность.

Последствия удара по АЗС на Харьковщине

Вражеские дроны атаковали отделение "Новой почты" в Чугуеве