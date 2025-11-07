Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

Где произошел прилет дронов в Одесской области?

По Одесской области россияне применили ударные беспилотники. Вражеская атака произошла по объекту критической инфраструктуры.

Противовоздушная оборона отработала по целям, но несколько БпЛА повредили энергообъект на юге области.

Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала,

– сообщили в ОВА.

Напомним, воздушная тревога в Одесской области в пятницу, 7 ноября, началась в 20:03. Россия запустила дроны из Черного моря. Беспилотники двигались на ряд городов и сел Одесской области.

