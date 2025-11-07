Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.
К теме Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас движутся вражеские дроны
Где произошел прилет дронов в Одесской области?
По Одесской области россияне применили ударные беспилотники. Вражеская атака произошла по объекту критической инфраструктуры.
Противовоздушная оборона отработала по целям, но несколько БпЛА повредили энергообъект на юге области.
Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала,
– сообщили в ОВА.
Напомним, воздушная тревога в Одесской области в пятницу, 7 ноября, началась в 20:03. Россия запустила дроны из Черного моря. Беспилотники двигались на ряд городов и сел Одесской области.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что известно о недавних обстрелах Украины?
Одесская область была под вражеской атакой и прошлой ночью. Силы ПВО сбивали воздушные цели, но попадания были зафиксированы по объектам энергетики. Повреждения получили складские помещения и админздание.
Около 21:00 российская армия ударила КАБами по Песочинской громаде Харьковского района. Автозаправочная станция и несколько автомобилей получили повреждения. Также травмированы пять человек, один из них – полицейский.
Вечером дроны атаковали Днепропетровскую область, в частности город Павлоград. Жители слышали громкие взрывы.
В ночь на 7 ноября россияне нанесли удар по Чугуеву. Там вражеское вооружение уничтожило 523 посылки на сумму почти 10 миллионов гривен.