На город двигались вражеские БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Павлограде?
Воздушная тревога в Павлоградском районе началась в 13:29. С тех пор город и окрестности находятся под прицелом врага.
В 21:49 на Павлоград двигались российские беспилотники. В Воздушных Силах предупредили об опасности.
Шумно в городе было в 22:03. Пока местные власти не рассказывали о последствиях нынешней атаки. Тревога в Днепропетровской области и Павлоградском районе продолжается.
Где были взрывы ночью 7 ноября?
Россия атаковала дронами-камикадзе Чугуев, в Харьковской области. В ночь на 7 ноября почти в одно время прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Из-за атаки беспилотников в городе повреждены гражданское предприятие и учебное заведение.
Запорожье накануне оказалось под атакой вражеских управляемых авиационных бомб. Оккупанты применили по городу оружие, в результате чего выбиты окна в жилых домах и детском саду. Обошлось без пострадавших.
Россия атаковала дронами Сумы вечером 6 ноября. Один из БпЛА попал в дорогу в Ковпаковском районе. Там повреждения получил автомобиль.