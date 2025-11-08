Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно об атаке на Сумы?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 18:03. Регион с вечера 7 ноября находится под прицелом российской армии.

Воздушные Силы предупреждали о движении групп дронов на Сумщину дважды после полуночи – в 01:57 и в 02:24. Опасность в области продолжалась, когда в 02:23 жители Сум услышали взрывы.

На Сумщину двигалось очень много дронов, их фиксировали над различными населенными пунктами. Однако власти пока не комментировали атаку. Официально о возможных последствиях атаки расскажут позже.

По состоянию на 02:39 в регионе все еще продолжается тревога. Призываем находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, берегите себя.

