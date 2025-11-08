Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, який запас міцності має українська енергосистеми і чи витримає вона подальші атаки. Також після обстрілу 8 листопада у Києві були запроваджено екстрені відключення світла та стався транспортний колапс, зокрема зупинився фунікулер.

Важливо Всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки й більше не генерують електроенергію

Чи загрожують українцям серйозні графіки відключень світла?

Харченко наголосив, що запас міцності енергосистеми України не нескінченний. Проте в нашій країні головний запас, головна стіна безпеки – це атомні блоки. Ідеться про 9 атомних блоків, плюс імпорт електричної енергії, плюс децентралізована генерація.

Це буде надзвичайно важко зруйнувати росіянам, тому, навіть якщо вони зможуть зруйнувати практично левову частину теплової генерації, гідрогенерації, все ж таки ми зможемо пройти цю зиму на цій базі та на цьому складі обладнання, – зауважив директор центру досліджень енергетики.

Проте навіть у цьому разі, за його словами, будуть серйозні графіки відключень: по дві, по три черги, можливо, і більше в деяких регіонах. Але мінімальний обсяг електричної енергії, на його думку, в Україні матимуть цієї зими для потреб людей, економіки.

Зверніть увагу! Росіяни в ніч на 8 листопада також атакували газову інфраструктуру України. Як повідомили в Нафтогазі, внаслідок ударів сталося влучання та було пошкоджене виробниче обладнання компанії.

Олександр Харченко додав, що ризики є, і що можливе роз'єднання системи. Водночас цей ризик не такий високий: імовірніше, енергетична система може встояти.

Які наслідки атаки по Україні в ніч 8 листопада?

  • Під час комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України противник запустив 503 засоби повітряного нападу. Зокрема, 45 ракет, серед яких 32 – балістичні, та 458 БпЛА різних типів, серед них – приблизно 300 "Шахедів".

  • Під ударами опинилися об'єкти нафтогазової інфраструктури на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та, за попередніми даними, на Чернігівщині.

  • Також росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпра, Київщини та Полтавщини. Найважча ситуація в місті Горішні Плавні у Полтавській області, де уражено одразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Через це місто перейшло у режим надзвичайної ситуації.

  • У Дніпрі один з ударних безпілотників ворога влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару є, попередньо, троє загиблих та 14 постраждалих, зокрема дитина.