Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, який запас міцності має українська енергосистеми і чи витримає вона подальші атаки. Також після обстрілу 8 листопада у Києві були запроваджено екстрені відключення світла та стався транспортний колапс, зокрема зупинився фунікулер.

Важливо Всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки й більше не генерують електроенергію

Чи загрожують українцям серйозні графіки відключень світла?

Харченко наголосив, що запас міцності енергосистеми України не нескінченний. Проте в нашій країні головний запас, головна стіна безпеки – це атомні блоки. Ідеться про 9 атомних блоків, плюс імпорт електричної енергії, плюс децентралізована генерація.

Це буде надзвичайно важко зруйнувати росіянам, тому, навіть якщо вони зможуть зруйнувати практично левову частину теплової генерації, гідрогенерації, все ж таки ми зможемо пройти цю зиму на цій базі та на цьому складі обладнання, – зауважив директор центру досліджень енергетики.

Проте навіть у цьому разі, за його словами, будуть серйозні графіки відключень: по дві, по три черги, можливо, і більше в деяких регіонах. Але мінімальний обсяг електричної енергії, на його думку, в Україні матимуть цієї зими для потреб людей, економіки.

Зверніть увагу! Росіяни в ніч на 8 листопада також атакували газову інфраструктуру України. Як повідомили в Нафтогазі, внаслідок ударів сталося влучання та було пошкоджене виробниче обладнання компанії.

Олександр Харченко додав, що ризики є, і що можливе роз'єднання системи. Водночас цей ризик не такий високий: імовірніше, енергетична система може встояти.

Які наслідки атаки по Україні в ніч 8 листопада?