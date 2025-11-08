Про це пише 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів, зокрема, "Київ інфо".

Дивіться також На випадок ядерки: який має вигляд протирадіаційне укриття в Києві на 650 людей із ліфтом, Wi-Fi і кухнею – репортаж

Що сталося з транспортом у Києві 8 листопада?

За словами місцевих, через відсутність напруги у Києві стався транспортний колапс. Не працював, зокрема, фунікулер.

Пишуть, що було зупинено рух низки тролейбусних маршрутів Правобережжя через відсутність напруги в електромережі. За повідомленнями, зупинилися всі тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.

Люди йшли трамвайними коліями: дивіться відео

За словами місцевих, світла не було на станції метро "Політехнічний інститут": дивіться відео

Тролейбуси зупинилися через відсутність напруги: дивіться відео

Як вимикали світло у Києві?