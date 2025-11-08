Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про відключення світла в Києві?
В ДТЕК об 11:41 повідомили про запровадження екстрених відключень світла у Києві та області.
Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення,
– повідомили енергетики.
Важливо! Під час екстрених відключень не діють графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь.
Вже близько 12 години в КМДА інформували, що за командою Укренерго застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах Києва.
Енергетики працюють над відновленням живлення.
Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури: основне
Міністерка енергетики Світлана Гринчук зранку 8 листопада повідомила, що триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічого масованого обстрілу.
Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Також зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури – пошкоджено виробниче обладнання.
Зазначимо, що Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.