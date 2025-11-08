Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про відключення світла в Києві?

В ДТЕК об 11:41 повідомили про запровадження екстрених відключень світла у Києві та області.

Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення,

– повідомили енергетики.

Важливо! Під час екстрених відключень не діють графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь.

Вже близько 12 години в КМДА інформували, що за командою Укренерго застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах Києва.

Енергетики працюють над відновленням живлення.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури: основне