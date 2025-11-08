Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что известно об отключении света в Киеве?

В ДТЭК в 11:41 сообщили о введении экстренных отключений света в Киеве и области.

Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения,

– сообщили энергетики.

Важно! Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.

Уже около 12 часов в КГГА информировали, что по команде Укрэнерго применены аварийные отключения электроэнергии в отдельных районах Киева.

Энергетики работают над восстановлением питания.

Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры: основное