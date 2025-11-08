Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что известно об отключении света в Киеве?
В ДТЭК в 11:41 сообщили о введении экстренных отключений света в Киеве и области.
Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения,
– сообщили энергетики.
Важно! Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.
Уже около 12 часов в КГГА информировали, что по команде Укрэнерго применены аварийные отключения электроэнергии в отдельных районах Киева.
Энергетики работают над восстановлением питания.
Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры: основное
Министр энергетики Светлана Гринчук утром 8 ноября сообщила, что продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после ничего массированного обстрела.
Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Также зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры – повреждено производственное оборудование.
Отметим, что Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры.