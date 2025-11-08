Однако больше всего пострадают прифронтовые и приграничные регионы, как Сумская и Черниговская области. Это 24 Каналу отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Где ситуация будет самой сложной?

Александр Харченко объяснил, что все области являются уязвимыми, потому что все критически зависимы от объединенной энергетической системы. Поэтому если есть дефицит мощности, то это чувствуют все регионы.

Ведь Россия обстреливает прежде всего балансирующие мощности. Это тепловые электростанции и гидроэлектростанции. Также наносит удары по объектам оператора системы передачи.

Но больше всего это будут чувствовать регионы, которые расположены недалеко от фронта, и приграничные регионы, как Сумщина и Черниговщина. Что касается, например, Закарпатья, Буковины, Ивано-Франковщины, Тернопольщины, то ситуация все-таки не будет такой сложной,

– подчеркнул эксперт.

Какие последствия атаки 8 ноября?