Одним из последствий атак по энергетике Украины может быть разъединение левого и правого берега Днепра, или – полное обесточивание левого берега. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, возможно ли такое развитие событий.

Возможно ли разделение энергосистемы страны на две части?

Он пояснил, что энергосистема не может выйти из строя. Просто трудно будет передать необходимое количество мощности.

Думаю, что пока мы не подошли к той точке, чтобы говорить, что система у нас будет разделена на две части – правобережную и левобережную,

– подчеркнул директор центра исследований энергетики.

Все девять атомных блоков, которые являются основой энергетики Украины, расположены, по его словам, на правобережной части.

К слову. В городе Горишние Плавни на Полтавщине действия режим чрезвычайной ситуации – город обесточен. Впоследствии сообщили, что в городе объекты критической инфраструктуры были подключены, а службы продолжают работать над полным запитыванием Горишних Плавней

"Нужно передавать дефицит. Тот дефицит, который создается на левобережной, надо покрывать благодаря передаче электроэнергии", – отметил Александр Харченко.

Сейчас оператор системы передач, как отметил директор центра исследований энергетики, справляется с этими проблемами. Хотя и есть определенный дефицит передачи, особенно после ударов во время воздушных врагов.

Какова ситуация с отключением света в Украине 8 ноября?