Одним из последствий атак по энергетике Украины может быть разъединение левого и правого берега Днепра, или – полное обесточивание левого берега. Директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, возможно ли такое развитие событий.
Важно Как будут выключать свет 8 ноября: в Укрэнерго опубликовали графики
Возможно ли разделение энергосистемы страны на две части?
Он пояснил, что энергосистема не может выйти из строя. Просто трудно будет передать необходимое количество мощности.
Думаю, что пока мы не подошли к той точке, чтобы говорить, что система у нас будет разделена на две части – правобережную и левобережную,
– подчеркнул директор центра исследований энергетики.
Все девять атомных блоков, которые являются основой энергетики Украины, расположены, по его словам, на правобережной части.
К слову. В городе Горишние Плавни на Полтавщине действия режим чрезвычайной ситуации – город обесточен. Впоследствии сообщили, что в городе объекты критической инфраструктуры были подключены, а службы продолжают работать над полным запитыванием Горишних Плавней
"Нужно передавать дефицит. Тот дефицит, который создается на левобережной, надо покрывать благодаря передаче электроэнергии", – отметил Александр Харченко.
Сейчас оператор системы передач, как отметил директор центра исследований энергетики, справляется с этими проблемами. Хотя и есть определенный дефицит передачи, особенно после ударов во время воздушных врагов.
Какова ситуация с отключением света в Украине 8 ноября?
Во время ночной атаки враг нанес удар по объектам энергосистемы Украины. Вследствие вражеского обстрела были введены жесткие графики отключения света.
Россия атаковала более 450 дронами и 45 ракетами объекты энергетики в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Дефицит электроэнергии фиксируется в Харькове, где были введены аварийные отключения света. Метро, по словам мэра Харькова, работает в режиме укрытия, а наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами.
В Кременчуге электроснабжение отсутствовало во всем городе, поэтому были развернуты Пункты несокрушимости. Также в городе ввели графики подачи воды.
В Сумах есть перебои с электроснабжением, а В Одесской области утром без света остались более 700 абонентов.
В Киеве произошел транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения. Было остановлено движение части троллейбусных маршрутов Правобережья, в частности, на Шулявке и трамваи в сторону Борщаговки, также остановился фуникулер.