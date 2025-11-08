Одним із наслідків атак по енергетиці України може бути роз'єднання лівого та правого берега Дніпра, або – цілковите знеструмлення лівого берега. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, чи можливий такий розвиток подій.
Важливо Як будуть вимикати світло 8 листопада: в Укренерго опублікували графіки
Чи можливе розділення енергосистеми країни на дві частини?
Він пояснив, що енергосистема не може вийти з ладу. Просто важко буде передати необхідну кількість потужності.
Думаю, що поки що ми не підійшли до тої точки, щоби казати, що система у нас буде розділена на дві частини – правобережну та лівобережну,
– підкреслив директор центру досліджень енергетики.
Всі девʼять атомних блоків, які є основою енергетики України, розташовані, за його словами, на правобережній частині.
До слова. У місті Горішні Плавні на Полтавщині дії режим надзвичайної ситуації – місто знеструмлене. Згодом повідомили, що у місті об'єкти критичної інфраструктури були підключені, а служби продовжують працювати над повним заживленням Горішніх Плавнів
"Потрібно передавати дефіцит. Той дефіцит, який створюється на лівобережній, треба покривати завдяки передачі електроенергії", – наголосив Олександр Харченко.
Наразі оператор системи передач, як відзначив директор центру досліджень енергетики, справляється з цими проблемами. Хоча і є певний дефіцит передачі, особливо після ударів під час повітряних ворогів.
Яка ситуація з вимкненням світла в Україні 8 листопада?
Під час нічної атаки ворог завдав удару по об'єктах енергосистеми України. Внаслідок ворожого обстрілу були запроваджені жорсткі графіки відключення світла.
Росія атакувала понад 450 дронами та 45 ракетами об'єкти енергетики у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Дефіцит електроенергії фіксується у Харкові, де були запроваджені аварійні відключення світла. Метро, за словами мера Харкова, працює у режимі укриття, а наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами.
У Кременчуці електропостачання було відсутнє у всьому місті, тому були розгорнуті Пункти незламності. Також у місті запровадили графіки подачі води.
У Сумах є перебої з електропостачанням, а На Одещині вранці без світла залишилися понад 700 абонентів.
У Києві відбувся транспортний колапс через відсутність напруги. Було зупинено рух частки тролейбусних маршрутів Правобережжя, зокрема, на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки, також зупинився фунікулер.