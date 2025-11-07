Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также Как обеспечить дом интернетом во время отключений: решение на случай блэкаута

Как будут выключать свет 8 ноября?

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Ограничения будут действовать в такие периоды: