Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 8 ноября?
Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Ограничения будут действовать в такие периоды:
- Почасовые отключения электроэнергии – с 08:00 до 21:00, в пределах от одной до двух очередей.
- Ограничение мощности для промышленных потребителей – с 07:00 до 22:00.