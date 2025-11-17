Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі.

У якому стані українські АЕС?

Після російського обстрілу вночі 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох своїх ліній електропередач 750 кіловольтів. Крім того, оператор енергосистеми наказав знизити потужність роботи деяких їхніх реакторів.

Хоча одну з пошкоджених ліній уже відновлено, інша все ще не працює. Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності – на вимогу оператора мережі.

Надійне зовнішнє енергоживлення є життєво важливим для підтримання та функціонування систем ядерної безпеки. З цією метою експерти Агентства й надалі оцінюватимуть стан підстанцій, критичних для ядерної безпеки та захищеності, у рамках спеціалізованих місій,

– наголосив Маріано Гроссі.

Запорізька атомна електростанція залишається підключеною до мережі після ремонтів, проведених під захистом локалізованих режимів припинення вогню. Водночас одна з двох ліній зовнішнього живлення, які було повторно під'єднано завдяки нещодавнім ремонтам лінія 750 кіловольтів "Дніпровська" – знову була відключена після спрацювання системи захисту.

