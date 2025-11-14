Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Енергоатом.

Що відомо про проблеми на ЗАЕС?

Проблеми виникли о 16:18 14 листопада.

Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції,

– кажуть в Енергоатомі.

Тож наразі станція отримує електропостачання від однієї лінії електропередачі і лише для власних потреб.

Забезпечення зовнішнього живлення АЕС потрібне для безпечного функціонування її. І воно вкотре опинилося під загрозою.

Фахівці наголошують, що у випадку повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися уже 11-й блекаут, що є серйозним ризиком для радіаційної безпеки. ️

Росія тероризує українські АЕС