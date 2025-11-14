Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Энергоатом.
Смотрите также Коррупция и риски: почему пора переосмыслить ставку на атомную энергетику
Что известно о проблемах на ЗАЭС?
Проблемы возникли в 16:18 14 ноября.
Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной станции,
– говорят в Энергоатоме.
Поэтому сейчас станция получает электроснабжение от одной линии электропередачи и только для собственных нужд.
Обеспечение внешнего питания АЭС необходимо для безопасного функционирования ее. И оно в очередной раз оказалось под угрозой.
Специалисты отмечают, что в случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти уже 11-й блэкаут, что является серьезным риском для радиационной безопасности. ️
Россия терроризирует украинские АЭС
8 ноября россияне ударили по подстанциям Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Из-за чего станциям пришлось снизить производство электроэнергии.
А удар 30 октября повредил критически важные для ядерной безопасности подстанции на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС.
Пропагандисты также заявляли, что якобы НАТО хочет провести спецоперацию на оккупированной ЗАЭС, которая приведет к ядерной катастрофе. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Россия всегда готова к провокациям, и особенно тогда, когда терпит неудачи. Поэтому стоит прислушаться к этим заявлениям.