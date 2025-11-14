Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Энергоатом.

Что известно о проблемах на ЗАЭС?

Проблемы возникли в 16:18 14 ноября.

Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, которая является основной для питания временно оккупированной станции,

– говорят в Энергоатоме.

Поэтому сейчас станция получает электроснабжение от одной линии электропередачи и только для собственных нужд.

Обеспечение внешнего питания АЭС необходимо для безопасного функционирования ее. И оно в очередной раз оказалось под угрозой.

Специалисты отмечают, что в случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти уже 11-й блэкаут, что является серьезным риском для радиационной безопасности. ️

