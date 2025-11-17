Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Какова ситуация на ЗАЭС?

В МАГАТЭ рассказали, что ЗАЭС по состоянию на 17 ноября остается подключенной к сети после ремонтных работ. Их провели во время прекращения огня в октябре и ноябре.

После этого удалось восстановить техническое обслуживание систем безопасности станции.

Но 1 из 2 внешних линий электропередач, которые были повторно подключены благодаря недавнему ремонту, отключилась после срабатывания системы защиты. Речь идет о линии 750 кВ "Днепровскую".

Причина все еще расследуется. МАГАТЭ сотрудничает с обеими сторонами, чтобы помочь в своевременном восстановлении линии,

– сказал генеральный директор Гросси.

