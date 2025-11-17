Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ.

Яка ситуація на ЗАЕС?

У МАГАТЕ розповіли, що ЗАЕС станом на 17 листопада залишається підключеною до мережі після ремонтних робіт. Їх провели під час припинення вогню у жовтні та листопаді.

Після цього вдалося відновити технічне обслуговування систем безпеки станції.

Але 1 з 2 зовнішніх ліній електропередач, які були повторно підключені завдяки нещодавньому ремонту, відключилася після спрацювання системи захисту. Йдеться про лінію 750 кВ "Дніпровську".

Причина все ще розслідується. МАГАТЕ співпрацює з обома сторонами, щоб допомогти у своєчасному відновленні лінії,

– сказав генеральний директор Гроссі.

