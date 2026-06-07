Нюанси виходу на глобальний ринок

Деталі для Forbes пояснив спеціаліст з міжнародних платформ і співзасновник холдингу Handmade-Hub UA Микола Серветник. Він радить підприємцям провести дворівневий аналіз, перш ніж інвестувати у виготовлення або замовлення партії товару.

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  • Етап №1 передбачає детальне вивчення цільової аудиторії, адже поведінка покупців може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, американські підлітки частіше шукають товари через TikTok Shop, а не на традиційних маркетплейсах.
  • Етап №2 полягає в оцінці конкурентного середовища, зокрема аналізі цін і сезонності попиту за допомогою спеціалізованих інструментів на кшталт ERank для Etsy або Helium 10 для Amazon.

Не менш важливим є правильний вибір торговельного майданчика, від цього залежать витрати бізнесу, модель продажів і доступні інструменти просування. Орієнтуватися лише на впізнаваність платформи – не найкраща ідея, як і спроба одночасно вийти на Amazon, Etsy, eBay та ще й запустити власний онлайн-магазин.

Масштабування на міжнародній арені – це гра в довгу, де виграє не той, хто має найбільший рекламний бюджет, а той, хто краще володіє цифрами,
– вважає експерт.

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Цікаво! Наразі ринок e-commerce наближається до 7 трильйонів доларів, адже третина населення планети регулярно купує в інтернеті. Більшість цих коштів проходить через маркетплейси.

Список найбільших маркетплейсів світу

Компанія та її місячний трафік Географія Спеціалізація
Amazon2,8 мільярда доларів Глобальна (офіційно 22 країни) Універсальна, всі категорії
eBayвід 700 до 800 мільйонів доларів Глобальна Універсальна, але 80% асортименту – абсолютно нові товари
Walmartвід 400 до 500 мільйонів доларів Переважно США та Канада Універсальна
Etsy від 400 до 450 мільйонів доларів Глобальна, але основний фокус на США та ЄС Подарунки, крафт, вінтаж, персоналізація
Allegro 217 мільйонів доларів Польща, Німеччина, Східна Європа Універсальна

*За даними Handmade-Hub UA

На важливості правильного вибору платформи залежно від етапу розвитку бізнесу також наголошують експерти MDS. Наприклад, у сфері крафтової продукції Etsy більше підходить для розвитку бренду, формування власної історії та залучення першої аудиторії, тоді як Amazon Handmade насамперед є інструментом для масштабування продажів.

Альтернативи відомим маркетплейсам

  • До слова, альтернативою маркетплейсам може стати власний інтернет-магазин, понад 80% яких зараз створюють на платформах Shopify, WooCommerce та WIX. Головною перевагою вважають незалежність від алгоритмів сторонніх платформ. Окрім того, продавцю не доводиться конкурувати за увагу покупця з десятками аналогічних товарів на одній сторінці, а рекламні кампанії можна налаштовувати на будь-які країни.

  • Ще один варіант – магазини в соцмережах, на які припадає близько 19% світового онлайн-шопінгу. Водночас кожне середовище має власну спеціалізацію: TikTok Shop добре працює для імпульсивних покупок, Instagram Shop – для товарів із сильним візуальним складником, зокрема одягу чи прикрас, а Facebook Marketplace зберігає позиції одного з найбільших універсальних майданчиків для торгівлі.