Нюанси виходу на глобальний ринок

Деталі для Forbes пояснив спеціаліст з міжнародних платформ і співзасновник холдингу Handmade-Hub UA Микола Серветник. Він радить підприємцям провести дворівневий аналіз, перш ніж інвестувати у виготовлення або замовлення партії товару.

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Етап №1 передбачає детальне вивчення цільової аудиторії, адже поведінка покупців може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, американські підлітки частіше шукають товари через TikTok Shop, а не на традиційних маркетплейсах.

передбачає детальне вивчення цільової аудиторії, адже поведінка покупців може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, американські підлітки частіше шукають товари через TikTok Shop, а не на традиційних маркетплейсах. Етап №2 полягає в оцінці конкурентного середовища, зокрема аналізі цін і сезонності попиту за допомогою спеціалізованих інструментів на кшталт ERank для Etsy або Helium 10 для Amazon.

Не менш важливим є правильний вибір торговельного майданчика, від цього залежать витрати бізнесу, модель продажів і доступні інструменти просування. Орієнтуватися лише на впізнаваність платформи – не найкраща ідея, як і спроба одночасно вийти на Amazon, Etsy, eBay та ще й запустити власний онлайн-магазин.

Масштабування на міжнародній арені – це гра в довгу, де виграє не той, хто має найбільший рекламний бюджет, а той, хто краще володіє цифрами,

– вважає експерт.

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Цікаво! Наразі ринок e-commerce наближається до 7 трильйонів доларів, адже третина населення планети регулярно купує в інтернеті. Більшість цих коштів проходить через маркетплейси.

Список найбільших маркетплейсів світу

Компанія та її місячний трафік Географія Спеціалізація Amazon – 2,8 мільярда доларів Глобальна (офіційно 22 країни) Універсальна, всі категорії eBay – від 700 до 800 мільйонів доларів Глобальна Універсальна, але 80% асортименту – абсолютно нові товари Walmart – від 400 до 500 мільйонів доларів Переважно США та Канада Універсальна Etsy – від 400 до 450 мільйонів доларів Глобальна, але основний фокус на США та ЄС Подарунки, крафт, вінтаж, персоналізація Allegro – 217 мільйонів доларів Польща, Німеччина, Східна Європа Універсальна

*За даними Handmade-Hub UA

На важливості правильного вибору платформи залежно від етапу розвитку бізнесу також наголошують експерти MDS. Наприклад, у сфері крафтової продукції Etsy більше підходить для розвитку бренду, формування власної історії та залучення першої аудиторії, тоді як Amazon Handmade насамперед є інструментом для масштабування продажів.

Альтернативи відомим маркетплейсам