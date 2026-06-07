Нюансы выхода на глобальный рынок
Детали для Forbes объяснил специалист по международным платформам и сооснователь холдинга Handmade-Hub UA Николай Серветник. Он советует предпринимателям провести двухуровневый анализ, прежде чем инвестировать в изготовление или заказ партии товара.
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- Этап №1 предусматривает детальное изучение целевой аудитории, ведь поведение покупателей может существенно отличаться в зависимости от региона. Например, американские подростки чаще ищут товары через TikTok Shop, а не на традиционных маркетплейсах.
- Этап №2 заключается в оценке конкурентной среды, в частности анализе цен и сезонности спроса с помощью специализированных инструментов вроде ERank для Etsy или Helium 10 для Amazon.
Не менее важным является правильный выбор торговой площадки, от этого зависят расходы бизнеса, модель продаж и доступные инструменты продвижения. Ориентироваться только на узнаваемость платформы – не лучшая идея, как и попытка одновременно выйти на Amazon, Etsy, eBay да еще и запустить собственный онлайн-магазин.
Масштабирование на международной арене – это игра в длинную, где выигрывает не тот, кто имеет самый большой рекламный бюджет, а тот, кто лучше владеет цифрами,
– считает эксперт.
Интересно! Сейчас рынок e-commerce приближается к 7 триллионам долларов, ведь треть населения планеты регулярно покупает в интернете. Большинство этих средств проходит через маркетплейсы.
Список крупнейших маркетплейсов мира
|Компания и ее месячный трафик
|География
|Специализация
|Amazon – 2,8 миллиарда долларов
|Глобальная (официально 22 страны)
|Универсальная, все категории
|eBay – от 700 до 800 миллионов долларов
|Глобальная
|Универсальная, но 80% ассортимента – абсолютно новые товары
|Walmart – от 400 до 500 миллионов долларов
|Преимущественно США и Канада
|Универсальная
|Etsy – от 400 до 450 миллионов долларов
|Глобальная, но основной фокус на США и ЕС
|Подарки, крафт, винтаж, персонализация
|Allegro – 217 миллионов долларов
|Польша, Германия, Восточная Европа Германия Восточная Европа
|Универсальная
*По данным Handmade-Hub UA
На важности правильного выбора платформы в зависимости от этапа развития бизнеса также отмечают эксперты MDS. Например, в сфере крафтовой продукции Etsy больше подходит для развития бренда, формирования собственной истории и привлечения первой аудитории, тогда как Amazon Handmade прежде всего является инструментом для масштабирования продаж.
Альтернативы известным маркетплейсам
К слову, альтернативой маркетплейсам может стать собственный интернет-магазин, более 80% которых сейчас создают на платформах Shopify, WooCommerce и WIX. Главным преимуществом считают независимость от алгоритмов сторонних платформ. Кроме того, продавцу не приходится конкурировать за внимание покупателя с десятками аналогичных товаров на одной странице, а рекламные кампании можно настраивать на любые страны.
Еще один вариант – магазины в соцсетях, на которые приходится около 19% мирового онлайн-шопинга. В то же время каждая среда имеет собственную специализацию: TikTok Shop хорошо работает для импульсивных покупок, Instagram Shop – для товаров с сильной визуальной составляющей, в частности одежды или украшений, а Facebook Marketplace сохраняет позиции одной из крупнейших универсальных площадок для торговли.