Нюансы выхода на глобальный рынок

Детали для Forbes объяснил специалист по международным платформам и сооснователь холдинга Handmade-Hub UA Николай Серветник. Он советует предпринимателям провести двухуровневый анализ, прежде чем инвестировать в изготовление или заказ партии товара.

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Этап №1 предусматривает детальное изучение целевой аудитории, ведь поведение покупателей может существенно отличаться в зависимости от региона. Например, американские подростки чаще ищут товары через TikTok Shop, а не на традиционных маркетплейсах.

предусматривает детальное изучение целевой аудитории, ведь поведение покупателей может существенно отличаться в зависимости от региона. Например, американские подростки чаще ищут товары через TikTok Shop, а не на традиционных маркетплейсах. Этап №2 заключается в оценке конкурентной среды, в частности анализе цен и сезонности спроса с помощью специализированных инструментов вроде ERank для Etsy или Helium 10 для Amazon.

Не менее важным является правильный выбор торговой площадки, от этого зависят расходы бизнеса, модель продаж и доступные инструменты продвижения. Ориентироваться только на узнаваемость платформы – не лучшая идея, как и попытка одновременно выйти на Amazon, Etsy, eBay да еще и запустить собственный онлайн-магазин.

Масштабирование на международной арене – это игра в длинную, где выигрывает не тот, кто имеет самый большой рекламный бюджет, а тот, кто лучше владеет цифрами,

– считает эксперт.

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Интересно! Сейчас рынок e-commerce приближается к 7 триллионам долларов, ведь треть населения планеты регулярно покупает в интернете. Большинство этих средств проходит через маркетплейсы.

Список крупнейших маркетплейсов мира

Компания и ее месячный трафик География Специализация Amazon – 2,8 миллиарда долларов Глобальная (официально 22 страны) Универсальная, все категории eBay – от 700 до 800 миллионов долларов Глобальная Универсальная, но 80% ассортимента – абсолютно новые товары Walmart – от 400 до 500 миллионов долларов Преимущественно США и Канада Универсальная Etsy – от 400 до 450 миллионов долларов Глобальная, но основной фокус на США и ЕС Подарки, крафт, винтаж, персонализация Allegro – 217 миллионов долларов Польша, Германия, Восточная Европа Германия Восточная Европа Универсальная

*По данным Handmade-Hub UA

На важности правильного выбора платформы в зависимости от этапа развития бизнеса также отмечают эксперты MDS. Например, в сфере крафтовой продукции Etsy больше подходит для развития бренда, формирования собственной истории и привлечения первой аудитории, тогда как Amazon Handmade прежде всего является инструментом для масштабирования продаж.

Альтернативы известным маркетплейсам