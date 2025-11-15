Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що системне використання української зброї проти окупантів розпочалася приблизно з літа 2025 року. Раніше основними цілями були енергооб'єкти країни-агресорки. Зараз же наші захисники почали більш акцентувати свою увагу на ударах по військово-промисловому комплексу противника.
Дивіться також Українські ракети в дії: Зеленський показав ексклюзивні кадри запуску "Довгих Нептунів"
Коли Україна почне активно використовувати "Фламінго"?
Павло Нарожний зауважив, що "Фламінго" відносно проста у виробництві ракета. На його думку, її можна порівняти по рівню технічної досконалості із Storm Shadow, SCALP, Tomahawk і навіть "Нептун".
Вона ("Фламінго" – 24 Канал) доволі проста, і в цьому є величезний плюс. Ці ракети можна виробляти за відносно невеликі гроші. Завдяки локалізації, бо виробляється в Україні, та дешевизні ми можемо забезпечити велику кількість цих ракет,
– сказав він.
"Фламінго" може вражати цілі на дальності приблизно 3000 кілометрів.
Важливо! У ніч на 13 листопада 2025 року українські Сили оборони завдали масованих ударів по низці військових цілей у Росії, Криму та інших тимчасово окупованих територіях. Було уражено нафтобази, стоянки гелікоптерів, об’єкти зберігання та підготовки дронів, а також пункти управління російських військ. Генштаб повідомив, що для атаки використали українські ударні БпЛА та ракети дальнього радіуса дії, зокрема системи "Фламінго", "Барс" і "Лютий".
Тому, на думку військового експерта, у кінці 2025 року або на початку 2026 року Україна розпочне більш масове застосування цієї зброї проти країни-агресорки.
"Ми побачимо більш масове застосування, можливо, декілька штук на добу, або й декілька десятків. Це значно змінить хід війни, підірве військові та економічні спроможності нашого ворога", – сказав він.
Що відомо про застосування ракет "Фламінго"?
Наприкінці жовтня 2025 року Володимир Зеленський сказав, що ракету "Фламінго" використовували в реальних операціях вже 9 разів. Ця зброя довела свою ефективність. Її боєголовка є удвічі потужнішою за американську ракету Tomahawk.
Військова промисловість України останнім часом значно розвинулась. Все задля того, щоб бути більш незалежною від західної підтримки. Мовиться про ракету "Фламінго", яка має потужні характеристики, зокрема може нести понад тонну вибухівки.
Генштаб України продемонстрував відео запуску ракети "Фламінго". Це відбулось в ніч на 13 листопада 2025 року. Ціллю, ймовірно, стали військові об'єкти Росії.