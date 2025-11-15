Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что системное использование украинского оружия против оккупантов началась примерно с лета 2025 года. Ранее основными целями были энергообъекты страны-агрессора. Сейчас же наши защитники начали более акцентировать свое внимание на ударах по военно-промышленному комплексу противника.

Когда Украина начнет активно использовать "Фламинго"?

Павел Нарожный отметил, что "Фламинго" относительно простая в производстве ракета. По его мнению, ее можно сравнить по уровню технического совершенства со Storm Shadow, SCALP, Tomahawk и даже "Нептун".

Она ("Фламинго" – 24 Канал) довольно проста, и в этом есть огромный плюс. Эти ракеты можно производить за относительно небольшие деньги. Благодаря локализации, потому что производится в Украине, и дешевизне мы можем обеспечить большое количество этих ракет,

– сказал он.

"Фламинго" может поражать цели на дальности примерно 3000 километров.

Важно! В ночь на 13 ноября 2025 года украинские Силы обороны нанесли массированные удары по ряду военных целей в России, Крыму и других временно оккупированных территориях. Были поражены нефтебазы, стоянки вертолетов, объекты хранения и подготовки дронов, а также пункты управления российских войск. Генштаб сообщил, что для атаки использовали украинские ударные БпЛА и ракеты дальнего радиуса действия, в частности системы "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Поэтому, по мнению военного эксперта, в конце 2025 года или в начале 2026 года Украина начнет более массовое применение этого оружия против страны-агрессора.

"Мы увидим более массовое применение, возможно, несколько штук в сутки, или несколько десятков. Это значительно изменит ход войны, подорвет военные и экономические возможности нашего врага", – сказал он.

Что известно о применении ракет "Фламинго"?