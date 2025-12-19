Спочатку "Шахед" був відносно простим боєприпасом, який летів за вказаними координатами, орієнтувався на супутникову навігацію, захищався від РЕБ за допомогою спеціальних CRPA-антен. Втім, поступово росіяни наростили складність ударних дронів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві.

Як Росія зробила "Шахеди" ще більш небезпечними?

В антенних блоках з'явилися додаткові елементи, які можуть виявляти роботу засобів радіоелектронної боротьби. Пізніше додалися мобільні SIM-карти та канали передачі даних. Так противник дійшов висновку, що йому потрібен не просто "летючий снаряд" а платформа зі зв'язком, яку можна перенаводити та коригувати вже під час польоту.

Храпчинський порівнює цей підхід із крилатою ракетою Tomahawk, яка здатна змінювати ціль у польоті через канал зв'язку: спочатку планується удар по одній точці, але за потреби ракета перенаправляється на іншу.

У випадку з "Шахедами" мобільний зв'язок і mesh-мережі дали одразу кілька переваг: передавання відео та координат, збір інформації з усієї групи дронів, а також фіксацію втрати зв'язку з окремими апаратами – фактично визначення місць роботи ППО.

Довідка: Mesh-зв'язок – це тип мережі, де кожен пристрій (вузол) може передавати дані не лише для себе, а й для інших пристроїв у мережі. У такій системі всі вузли взаємопов'язані між собою, створюючи самовідновлювану і стійку мережу.

Як наслідок "Шахед" перетворюється з дешевого баражувального боєприпасу на розумний сенсор, який збирає дані по дорозі до цілі.

Окремо експерт звертає увагу на використання SIM-карт для визначення місцеперебування навіть у зоні дії РЕБ. Мобільна мережа може давати координати там, де GPS уже заглушений.

Храпчинський пригадав за державний проєкт "Покрова", який мав створювати завади не лише GPS, а й іншим каналам зв'язку по всій території України.

За його словами, якби цей проєкт вчасно й правильно реалізували, зараз мали б захист і від mesh-зв'язку, а противник не зміг би так швидко розвинути ці технології.

Натомість Україна змушена діяти постфактум: спочатку фіксується нова антена, модель чи діапазон, і лише потім будується протидія. А ворог тим часом розширює свої можливості.

Експерт впевнений, що Росія не відмовиться від "Шахедів", а навпаки – зробить їх керованими, мережевими та багатофункціональними.

Що відомо про зростання загрози від російських дронів?