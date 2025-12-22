Об этом рассказали в Третьем армейском корпусе ВСУ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Буданов: Билецкий создал одну из самых боеспособных систем в новой армии

Как НРК удерживал позицию в течение 1,5 месяца?

В понедельник, 22 декабря, бойцы Третьей штурмовой бригады поделились эксклюзивными кадрами выполнения боевого дежурства наземным роботизированным комплексом.

В течение 45 суток украинский НРК DevDroid TW 12.7 выходил на боевое дежурство, уничтожая пулеметным огнем все попытки противника прорваться на украинские позиции. Операторы НРК "NC13" руководили роботом из безопасного укрытия. Это позволило избежать потерь среди личного состава при выполнении опасных задач.

В течение всего боевого задания враг не сумел прорваться вперед или захватить украинские территории. Благодаря роботизированному комплексу пехота сохранила свои позиции с нулевыми потерями.

Воины Третьей штурмовой отмечают, что этот случай показал, как современные технологии берут на себя опасные задачи и снижают риск для жизни людей.

Роботизированный комплекс на боевом задании: смотрите видео 3 ОШБр

В Третьей штурмовой появилась школа НРК: что известно?