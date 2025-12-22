Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію керівника Центру радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Які запаси БпЛА у росіян?

За його словами, росіяни накопичили орієнтовно 2 тисячі БпЛА, близько 1,4 тисячі з яких, ймовірно, є "Шахедами", і це навіть без урахування резервних запасів. Радше за все ворог використає їх під час зимового періоду.

Ці 2000 БпЛА можуть бути запущені у форматі 2 – 3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період. Максимальна кількість запущених БпЛА ворога за добу становила 750. Це був удар 7 вересня 2025 року,
– написав експерт.

Що відомо про найбільш масовану атаку?

  • Під ворожим ударом 7 вересня опинилася одразу низка областей України. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще понад 44 осіб зазнали поранень.

  • Тоді противник залучив 823 засоби повітряного нападу загалом. Було зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних безпілотників на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

  • У Росії після цього заявили, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" окупанти уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".