Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Росії.

Що сказали в Росії про обстріл України 7 вересня?

Російське окупаційне командування прокоментувало завданий по Україні удар, під час якого сталися руйнування будівель у кількох містах, пошкоджено Кабінет Міністрів у столиці, знищено кінний клуб у Київській області та загинули люди.

Вороже міноборони звітує, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" російські військові уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".

Завдано поразки об'єктам військово-промислового комплексу та транспортної інфраструктури України, що використовуються в інтересах ЗСУ, місцях збирання, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів далекої дії, двом радіолокаційним станціям протиповітряної оборони, а також пунктам тимчасової дислокації українських озброєних формувань та іноземних найманців у 149 районах,

– цинічно прозвітували росіяни.

Які наслідки російсько-дронової атаки зафіксовано насправді?