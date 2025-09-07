Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Росії.

Що сказали в Росії про обстріл України 7 вересня?

Російське окупаційне командування прокоментувало завданий по Україні удар, під час якого сталися руйнування будівель у кількох містах, пошкоджено Кабінет Міністрів у столиці, знищено кінний клуб у Київській області та загинули люди.

Вороже міноборони звітує, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" російські військові уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".

Завдано поразки об'єктам військово-промислового комплексу та транспортної інфраструктури України, що використовуються в інтересах ЗСУ, місцях збирання, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів далекої дії, двом радіолокаційним станціям протиповітряної оборони, а також пунктам тимчасової дислокації українських озброєних формувань та іноземних найманців у 149 районах,
– цинічно прозвітували росіяни.

Які наслідки російсько-дронової атаки зафіксовано насправді?

  • Під час атаки 7 вересня Росія завдала удару по Кабінету Міністрів України. У той момент там не було людей, а пожежу швидко загасили. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко закликала партнерів надавати більше систем ППО для захисту України.

  • Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія цього дня завдала свідомого удару по Україні, частково зруйнувавши звичайні житлові будинки. Окрім цього, обстріл вбив у Києві двох людей – двомісячну дитину з мамою.

  • Український лідер підсумував, що за ніч і ранок росіяни пошкодили більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі, торгівельні склади у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Так само цієї ночі був приліт по багатоповерхівці в Одесі.

  • Цієї ночі російська армія застосувала 823 засоби повітряного нападу – 810 ударних БпЛА, 9 крилатих ракет "Іскандер-К" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. ППО змогла знешкодити 751 повітряну ціль – 747 ворожих дронів і чотири крилаті ракети "Іскандер-К".