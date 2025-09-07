Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Росії.
Що сказали в Росії про обстріл України 7 вересня?
Російське окупаційне командування прокоментувало завданий по Україні удар, під час якого сталися руйнування будівель у кількох містах, пошкоджено Кабінет Міністрів у столиці, знищено кінний клуб у Київській області та загинули люди.
Вороже міноборони звітує, що за допомогою "оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії" російські військові уразили нібито об'єкти, які використовувалися "для забезпечення ЗСУ".
Завдано поразки об'єктам військово-промислового комплексу та транспортної інфраструктури України, що використовуються в інтересах ЗСУ, місцях збирання, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів далекої дії, двом радіолокаційним станціям протиповітряної оборони, а також пунктам тимчасової дислокації українських озброєних формувань та іноземних найманців у 149 районах,
– цинічно прозвітували росіяни.
Які наслідки російсько-дронової атаки зафіксовано насправді?
Під час атаки 7 вересня Росія завдала удару по Кабінету Міністрів України. У той момент там не було людей, а пожежу швидко загасили. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко закликала партнерів надавати більше систем ППО для захисту України.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія цього дня завдала свідомого удару по Україні, частково зруйнувавши звичайні житлові будинки. Окрім цього, обстріл вбив у Києві двох людей – двомісячну дитину з мамою.
Український лідер підсумував, що за ніч і ранок росіяни пошкодили більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі, торгівельні склади у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Так само цієї ночі був приліт по багатоповерхівці в Одесі.
Цієї ночі російська армія застосувала 823 засоби повітряного нападу – 810 ударних БпЛА, 9 крилатих ракет "Іскандер-К" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. ППО змогла знешкодити 751 повітряну ціль – 747 ворожих дронів і чотири крилаті ракети "Іскандер-К".